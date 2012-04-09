Жертвами стали водитель и пассажир снегохода.

Два человека погибли в ДТП с грузовиком и снегоходом в Екатеринбурге. Вечером 6 февраля на ЕКАД произошло смертельное ДТП. По сообщению правоохранительных органов, водитель снегохода буксировал снегокат с пассажиром. Они двигались от улицы Евгения Савкова в направлении Чуковского тракта. На 67-ом километре трассы транспортное средство столкнулось с большегрузом марки MAN, который двигался в таком же направлении.

Сотрудники ГИБДД на месте ДТП провели освидетельствование водителя MAN на состояние опьянения, по результатам которого опьянение не установлено. По факту происшествия будет проведено расследование пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу

Жертвами стали 31-летний водитель снегохода, а также его пассажир. Личность последнего еще устанавливается. Водитель грузовика MAN объяснил, что заметил снегоход на дороге. Его водитель потерял управление. Шофер принял меры экстренного торможения, но не смог избежать столкновения.

Неизвестный врезался в ограду набережной Фонтанки и скрылся с места ДТП.

Фото: Вконтакте/Инцидент Екатеринбург

