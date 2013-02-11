Неизвестный врезался в ограду набережной Фонтанки и скрылся с места ДТП

В СПб ГБУ "Мостотрест" узнали о произошедшем от корреспондента "Мегаполиса".

В пятницу, 5 февраля, одна секций чугунной ограды в районе дома №52 на набережной реки Фонтанки упала вместе с гранитной тумбой на лед после того, как в нее врезался водитель машины. Виновник ДТП скрылся с места, сообщил "Мегаполис".

Соседняя секция устояла, получив серьезные повреждения. Последствия авария запечатлела очевидица. Отмечается, что сообщений об аварии в ГИБДД не поступало. К тому же, сотрудники службы СПб ГБУ "Мостотрест" узнали об инциденте благодаря корреспонденту издания.

Аварийная бригада первым делом установила временное ограждение для безопасности горожан. Ограду восстановят, а чтобы установить виновника, сделали запрос в Госавтоинспекцию. В случае, если нарушитель будет найден, он оплатит предстоящие расходы по замене выпавших элементов.

Ранее мы писали, что потерявший сознание за рулем водитель спровоцировал аварию на перекрёстке Джамбула и Загородного.

Фото: "Мегаполис"