Потерявший сознание за рулем водитель спровоцировал аварию на перекрёстке Джамбула и Загородного

К месту аварии прибыла бригада скорой помощи.

Днем в пятницу, 5 февраля, перекрёстке переулка Джамбула и Загородного проспекта произошла авария, сообщили очевидцы в социальных сетях.

На перекрёстке Джамбула и Загородного, водитель потерял сознание и в него врезалась девушка уточнил петербуржец.

В распоряжение редакции Piter.TV поступила видеозапись с камер наблюдения, на которой запечатлен момент столкновения. Видно, как водитель иномарки движется, а затем резко останавливается. Следовавший позади водитель машины не успел среагировать и избежать ДТП. К месту аварии прибыли медики. Пока достоверной информации о состоянии мужчины нет.

Ранее мы писали, что на Планерной улице автомобиль сбил пешехода на нерегулируемом переходе.

Видео: Piter.TV

Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" / Вконтакте