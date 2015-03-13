На Планерной улице автомобиль сбил пешехода на нерегулируемом переходе

Достоверной информации о состоянии пострадавшей пока нет.

Днем в пятницу, 5 февраля, на Планерной улице произошло ДТП, сообщил источник в социальных сетях. В редакцию Piter.TV попала запись с камеры видеонаблюдения, которая запечатлела момент аварии.

На нерегулируемом пешеходном переходе на Планерной улице у дома №49 стояла женщина. Петербурженка дождалась, пока автомобилисты ее пропустят, затем начала переходить дорогу. Одна из машин, приближающаяся справа, затормозила, однако водитель второй попутной иномарки на большой скорости решил проехать участок, не заметив пешехода. Судя по кадрам, пострадавшая пыталась встать. К ней на помощь подошли люди, однако достоверной информации о состоянии женщины пока нет.

Ранее мы писали, что суд арестовал мужчину, ударившего омоновца в голову на митинге 31 января в Петербурге.

Видео: Piter.TV