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Суд арестовал мужчину, ударившего омоновца в голову на митинге 31 января в Петербурге
Сегодня, 15:06
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smirenny

Суд арестовал мужчину, ударившего омоновца в голову на митинге 31 января в Петербурге

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Под арестом Евгений Туганков пробудет до 30 марта.

В пятницу, 5 февраля, Ленинский районный суд Петербурга признал виновным Евгения Туганкова в нападении на полицейского во время митинга в прошлое воскресенье, 31 января. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Следствие полагает, что мужчина с активной гражданской позицией во время несанкционированной акции в поддержку осужденного оппозиционера Алексея Навального на Пионерской площади ударил кулаком в голову и толкнул в туловище омоновца, чем причинил ему "физическую боль", а затем скрылся. Туганкова задержали в тот же день. Под арестом петербуржец пробудет до 30 марта.

Что известно о возбужденных уголовных делах в Петербурге после митинга 31 января.

Фото: Piter.TV

Теги: арест, митинг, мужчина ударил омоновца
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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