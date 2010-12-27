Проблема связана с технической неисправностью.

В Праге не увидели политический мотив России в авиаинциденте с бизнес-миссией. Глава МИД Чехии заявил, что в данном случае речь шла только о технической проблеме.

Не воспринимаю, что произошедшее связано с политикой заявил дипломат

Томаш Петржичек напомнил, что российские авиационные власти отказали в полете по маршруту Москва-Казань. На борту находились представители чешские бизнес-миссии, включая главу министерства с/х. Ранее местные СМи сообщили, что бизнес-миссия в России оказалось срочно прервана. Дипломаты рассчитывали провести в стране не менее пяти дней. Однако после 10-часового ожидания им пришлось вернуться домой.

Ранее Piter.tv писал о том, что власти Чехии запретили "Аэрофлоту" и "Уральским авиалиниям" летать в Прагу.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

