Власти Чехии запретили "Аэрофлоту" и "Уральским авиалиниям" летать в Прагу

Пока что нет никаких сведений, почему власти Чехии аннулировали разрешения на полеты для данных авиакомпаний.

Авиационные власти Чехии аннулировали разрешение на выполнение рейсов российской авиакомпании "Аэрофлот". Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Перевозчику пришлось отменить рейсы SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019 за 2 июля "Москва – Прага – Москва. Однако, "Аэрофлот" продолжит выполнение рейсов SU2012/2013 и SU2024/2025. Этими же рейсами могут воспользоваться и пассажиры отмененных рейсов. Также есть возможность улететь рейсами других авиакомпаний.

Также пассажиры могут оформить возврат билета без сборов или изменить маршрут в Европе без сбора за измененный конечный пункт.

Также в Прагу 2 июля не полетят самолеты "Уральских авиалиний". Перевозчик приостанавливает полеты в Прагу и обратно из Екатеринбурга и Жуковского. Рейсы У6-701 Екатеринбург-Прага и У6-751 Жуковский-Прага, запланированные на 2 июля, задерживаются на неопределённое время.

Пока что нет никаких сведений, почему власти Чехии аннулировали разрешения на полеты для данных авиакомпаний.

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Видео: Piter.TV