Власти Чехии запретили "Аэрофлоту" и "Уральским авиалиниям" летать в Прагу

Авиационные власти Чехии аннулировали разрешение на выполнение рейсов российской авиакомпании "Аэрофлот". Об этом сообщается на официальном сайте компании.
Перевозчику пришлось отменить рейсы SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019 за 2 июля "Москва – Прага – Москва. Однако, "Аэрофлот" продолжит выполнение рейсов SU2012/2013 и SU2024/2025. Этими же рейсами могут воспользоваться и пассажиры отмененных рейсов. Также есть возможность улететь рейсами других авиакомпаний.
Также пассажиры могут оформить возврат билета без сборов или изменить маршрут в Европе без сбора за измененный конечный пункт.
Также в Прагу 2 июля не полетят самолеты "Уральских авиалиний". Перевозчик приостанавливает полеты в Прагу и обратно из Екатеринбурга и Жуковского. Рейсы У6-701 Екатеринбург-Прага и У6-751 Жуковский-Прага, запланированные на 2 июля, задерживаются на неопределённое время.
Пока что нет никаких сведений, почему власти Чехии аннулировали разрешения на полеты для данных авиакомпаний.
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Видео: Piter.TV
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