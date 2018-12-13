Специалисты назвали лучшие в мире аэропорты и авиакомпании

Исследовалось 134 аэропорта и 74 авиакомпаний.

Компания AirHelp опубликовала рейтинг самых лучших аэропортов и авиакомпаний. В своем исследовании специалисты учли отзывы 40 тысяч клиентов из 40 стран, а также использовали данные нескольких коммерческих поставщиков.

Всего эксперты проанализировали 134 аэропорта. Их оценивали по соблюдению графика вылетов, качеству обслуживания и наличию магазинов и ресторанов. Первую строчку в списке занял аэропорт Хамад в Катаре. Второе место досталось аэропорту Токио в Японии, а третье — аэропорту Афин в Греции. Стоит отметить, что московский аэропорт Шереметьево занял шестое место.

Также специалисты оценили 74 авиакомпаний по соблюдению графика полетов, качеству полетов и возможности быстро вернуть билет. Лидирующая позиция досталась авиакомпании Qatar Airways, следом за ней идут American Airlines и Aeromexico. В этот список попала лишь одна российская авиакомпания. "Аэрофлот" занял 32-е место в рейтинге.

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