Названы города России, в которых живут самые счастливые люди

Рейтинг опубликовали эксперты Финансового университета при правительстве РФ.

Эксперты Финансового университета при правительстве РФ назвали города России, в которых живут самые счастливые люди. Об этом сообщает "Российская газета".

С начала года доля россиян, полностью или в основном довольных своей жизнью, снизилась с 80 до 73 %. Оказалось, что самые удовлетворенные жизнью люди проживают во Владивостоке (87 %). В тройке лидеров также оказались жители Томска (86 %), Липецка и Оренбурга (по 85 %).

Самые неудовлетворенные жизнью люди проживают во Владикавказе (63 %), а также в Хабаровске (69 %), Воронеже, Петрозаводске и Ярославле (по 70 %).

Опрос проводился в 78 городах России с населением выше 250 тысяч человек. Данные приведены за первый квартал 2019 года.

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Видео: Piter.TV