Санкт-Петербург попал в топ-3 лучших направлений танцевального туризма. Опрос в социальных сетях в преддверии Дня танца провел российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.
С 1982 года Международный день танца отмечается 29 апреля по инициативе Международного совета танца ЮНЕСКО. Так, по мнению опрошенных, лучшие танцевальные события проходят в Москве (36%). Санкт-Петербург расположился на втором месте с 27%, также в тройку вошла Казань (18%).
Топ-5 городов, привлекательных для танцевального туризма, дополнили Екатеринбург и Калининград (по 9% опрошенных).
Ранее на Piter.TV: Петербург стал одним из популярных городов на День Победы.
Видео: YouTube
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