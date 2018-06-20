Город на Неве обогнала Москва.

Санкт-Петербург попал в топ-3 лучших направлений танцевального туризма. Опрос в социальных сетях в преддверии Дня танца провел российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

С 1982 года Международный день танца отмечается 29 апреля по инициативе Международного совета танца ЮНЕСКО. Так, по мнению опрошенных, лучшие танцевальные события проходят в Москве (36%). Санкт-Петербург расположился на втором месте с 27%, также в тройку вошла Казань (18%).

Топ-5 городов, привлекательных для танцевального туризма, дополнили Екатеринбург и Калининград (по 9% опрошенных).

Ранее на Piter.TV: Петербург стал одним из популярных городов на День Победы.

Видео: YouTube