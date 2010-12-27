В Поволжье обнаружили древнейшего возбудителя средневековой чумы в Европе

В Европу "чумная" бактерия пришла из России.

Ученые нашли вирус чумы, которая в средние века унесла до 60% жителей Европы в Приволжье. Исследователи предполагают, что пандемия "черной смерти" начала распространение именно в этой части России, а затем болезнь двинулась в сторон других государств. Однако в издании Nature Communications. уточнили, что источник заражения до сих пор остается неизвестным.

Деятели науки смогли проанализировать ДНК-материал жителей Поволжья. Образцы датированы 1346 годом. В нем обнаружены частицы смертельного для того времени заболевания. В летописях также найдены упоминания о вспышке чумы.

Ученые страны не знали, что она появилась благодаря штамму бактерии Yersinia pestis, который и стал причиной для гибели европейцев. К такому выводу специалисты пришли после изучения 10 захоронений XIV-XVII из различных частей Европы. В них нашли 24 образца бактерий с чумой. Самые ранние штаммы найдены на территории Поволжья, в деревне Лаишево. Российский образец стал самым ранним штаммом, предком того, который мутировал в Европе, вызвав "черную смерть".

Сейчас эксперты предполагают, что в Поволжье штамм пришел из Западной Азии. На территории этого региона исследования на данный момент не велись.

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Фото: Pixabay.com

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