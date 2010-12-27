Ученые рассказали, кто живет дольше: мясоеды или вегетарианцы

Почти 13 лет эксперты следили за полумиллионом человек.

Британские исследователи рассказали, кто живет дольше: мясоеды или вегетарианцы. Об этом пишут РИА Новости.

В начале нулевых сразу в нескольких странах стартовало масштабное исследование пищевых привычек. Почти 13 лет ученые следили за жизнью и рационом полумиллиона человек. Оказалось, что частое употребление мяса может привести к онкологии, а также к сердечно-сосудистым заболеваниям и преждевременной смерти.

Оказалось, что вероятность умереть в молодом возрасте выше у тех людей, кто ест больше 160 г мясных продуктов в день. За 13 лет наблюдений умер каждый 17-й доброволец. Почти 10 тысяч скончались от рака, еще 5,5 тысяч от заболеваний сердца и сосудов.

Однако ученые подчеркивают, что винить во всем любовь к мясу не стоит. У многих участников исследования были вредные привычки, например, они часто курили.

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