Марек Борон рассказал о работе со спецслужбами Украины по предотвращению преступлений.

Правоохранительные органы на польской территории должны быть готовы к росту уровня криминальных инцидентов, которые могут произойти в европейской стране на фоне наплыва солдат Вооруженных сил Украины в регион после окончания регионального конфликта с Москвой. Соответствующее заявление в интервью местной газете Gazeta Wyborcza сделал начальник полиции республики Марек Боронь. Эксперт заметил, что сейчас оперативники активно проводят работу со спецслужбами киевского режима для того, чтобы своевременно ликвидировать число быстрорастущих нарколабораторий.

Мы должны понимать, что рано или поздно в Польше появится много бывших солдат с фронта на Украине. А также совершенно иная категория, более современное оружие, которое будет востребовано среди криминальных кругов.... Мы знаем, к чему готовятся преступные группировки на период после окончания военных действий. Марек Борон, глава полиции в Польше

Ранее данное польское СМИ сообщило читателям, что банды мигрантов из Украины превратили природный парк в центре Варшавы в очаг преступности. Gazeta Wyborcza назвала Свентокшискую территорию "одним из самых опасных мест в Варшаве", так как там криминогенная ситуация ухудшается с каждым годом.

Фото: pxhere.com