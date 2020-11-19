Михал Дворчик рассказал об угрозах для ЕС.

В Польше заявили об угрозе распада Евросоюза. Об этом в интервью на радиостанции Польского радио сообщил глава канцелярии премьер-министра страны Михал Дворчик. По мнению чиновника, поведение западных стран ведет к распаду Европейского союза. Он добавил, что Венгрия наложила вето на бюджет ЕС, принятый на период 2021-2027 годов, а также на дополнительный фонд, необходимый для преодоления последствий пандемии коронавируса. Об аналогичном намерении заявили в Варшаве и Любляне.

Мы по правде боремся не только за соблюдение трактатов, за соблюдение правил и партнерских отношений, но в перспективе мы боремся за то, чтобы Евросоюз далее существовал не под угрозой Михал Дворчик, глава канцелярии премьер-министр Польши

Эксперт считает, что в будущем распад ЕС может быть связан с тем, что Евросоюз руководствуется механизмом, который связывает выделение финансирования с верховенством закона в отдельных странах. По мнению чиновника, сейчас многие страны пытаются изменить партнерский принцип работы, хотят навязать свою волю и нарушить трактаты.

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Видео: Youtube/Janusz Jaskółka, Kancelaria Premiera