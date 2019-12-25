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Валенса заявил, что на ссорах России и Польши зарабатывает Америка
Сегодня, 9:54
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matveyvn

Валенса заявил, что на ссорах России и Польши зарабатывает Америка

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Он вместе с бывшим президентом России Борисом Ельциным добивался добрососедских отношений.

Нобелевский лауреат и бывший президент Лех Валенса заявил, что на ссорах России и Польши зарабатывает Америка. Этим мнением он поделился в интервью агентству "РИА Новости".

Валенса считает, что Польше и России следует восстанавливать добрососедские отношения.

Господь Бог так решил, что мы соседи. И мы не сможем перенести ни Россию, ни Польшу с их мест.

Лех Валенса, польский политик

Он отметил, что он вместе с бывшим президентом России Борисом Ельциным добивался добрососедских отношений.

Ранее Лех Валенса высмеял требования Польшей репараций от России.

Фото: pixabay.com

Теги: валенса, польша, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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