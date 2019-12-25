Он вместе с бывшим президентом России Борисом Ельциным добивался добрососедских отношений.

Нобелевский лауреат и бывший президент Лех Валенса заявил, что на ссорах России и Польши зарабатывает Америка. Этим мнением он поделился в интервью агентству "РИА Новости".

Валенса считает, что Польше и России следует восстанавливать добрососедские отношения.

Господь Бог так решил, что мы соседи. И мы не сможем перенести ни Россию, ни Польшу с их мест. Лех Валенса, польский политик

Он отметил, что он вместе с бывшим президентом России Борисом Ельциным добивался добрососедских отношений.

Ранее Лех Валенса высмеял требования Польшей репараций от России.

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