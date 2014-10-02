В Польше заявили о задержании мигрантов, прорвавшихся через границу

Иностранцы выдворены за пределы госграницы.

В Варшаве заявили о задержании мигрантов, прорвавшихся через государственную границу. Ране двум большим группам нелегальных беженцев удалось прорваться в Польшу из Белоруссии. Эпизоды сопровождались силовым вмешательством, а также разрушением установленного ограждения. В местной пограничной службе заметили, что все иностранцы были задержаны, после чего выдворены за пределы страны.

Это была неспокойная ночь. Было много попыток прорыва. Все те, кто прорвался, были задержаны. Мариуш Блащак, министр по национальной обороне Польши

Напомним, что Литва, Латвия и Польша в последние несколько месяцев заявляют о росте числа нелегалов из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Беженцы пытаются попасть на территорию Евросоюза из Белоруссии. Нелегально пересечь государственную границу уже попытались не менее 30 тысяч человек.

Погранкомитет Белоруссии обвинил польских пограничников в избиении мигрантов.

Фото и видео: Telegram / Mash