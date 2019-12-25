Погранкомитет Белоруссии обвинил польских пограничников в избиении мигрантов

В ведомстве заявили о четырех избитых курдских беженцах.

В Госпогранкомитете Белоруссии заявили, что на польско-белорусской границе была обнаружена группа курдских беженцев, которых якобы избили сотрудники погранслужбы Польши. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства.

Инцидент ночью на 10 ноября. Отмечается, что от действий польских военных пострадали четыре человека. По данным ГПК, у людей были выявлены различные травмы и следы применения физического насилия.

Со слов беженцев, их задержали на территории Польши, где они пытались попросить защиты и предоставления статуса беженца. Судя по многочисленным травмам на теле мигрантов, польские силовики жестоко обращались с людьми и с применением силы вытеснили их за колючее заграждение на границе с Беларусью. из сообщения ГПК Белоруссии

В ведомстве подчеркнули, пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

В начале текущей недели ГПК Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Ближнего Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. В ведомстве отметили, что "на подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение" Варшавы. По данным ГПК, на границе находятся более двух тысяч мигрантов, включая женщин и детей. В связи со сложившейся ситуацией польские власти приняли решение разместить на границе с Белоруссией 16 тысяч силовиков.

Ранее премьер Польши обвинил Россию в причастности к миграционному кризису.

Фото: gpk.gov.by