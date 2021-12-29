Белоруссия заявила о нарушении границы латвийским самолетом Ан-2

Самолет пересек белорусско-латвийскую границу в Витебской области.

Белорусские пограничники выявили незаконное пересечение границы самолетом Ан-2, принадлежащим Латвии. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета республики.

Нарушение было зафиксировано 8 февраля. Отмечается, что воздушное судно пересекло белорусско-латвийскую границу в Витебской области.

Легкомоторный самолет Ан-2 залетел на белорусскую территорию на глубину 300 метров и, облетев пункт пропуска Урбаны, вернулся в Латвию. из сообщения ГПК Белоруссии

В ведомстве напомнили, что это уже не первый зафиксированный случай незаконного пересечения госграницы иностранными объектами. Так, в декабре прошлого года украинский вертолет залетел на территорию республики в районе пункта пропуска Новая Рудня, а в конце января было выявлено нарушение границы украинским БПЛА.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил провокации со стороны Запада для введения новых санкций.

Видео: ГПК Белоруссии