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Минск выразил Киеву протест в связи с пересечением границы украинским БПЛА
Сегодня, 11:49
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Минск выразил Киеву протест в связи с пересечением границы украинским БПЛА

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Предположительно, беспилотник запустили с целью разведки в районе полигона Брестский.

Минск выразил протест Киеву в связи с незаконным пересечением границы украинским беспилотным летательным аппаратом. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

В министерстве утверждают, что БПЛА был замечен 24 января. Аппарат на границе двух государств перехватили специалисты ВС Белоруссии. Анализ бортовой аппаратуры показал, беспилотник запустили с территории Украины с целью разведки в районе военного полигона Брестский.

В МИД Белоруссии в связи с произошедшим сегодня был вызвал украинский посол Игорь Кизим. До него было доведено, что Киев своими действиями "намеренно провоцирует эскалацию обстановки в регионе", подрывая цивилизованный диалог между двумя странами.

Белорусская сторона потребовала недопущения подобных деструктивных действий в дальнейшем.

из сообщения МИД Белоруссии

Ранее в МИД самопровозглашенной ДНР заявили, что Киев перебросил к линии соприкосновения на Донбассе 120 тысяч силовиков.

Фото: pixabay.com

Теги: белоруссия, бпла, незаконное пересечение границы, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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