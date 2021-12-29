МИД ДНР: Киев перебросил к линии соприкосновения 120 тысяч силовиков

Также зафиксировано применение оружия НАТО в Донбассе.

Киев перебросил к линии соприкосновения в Донбассе более 100 тысяч силовиков. Об этом в беседе с "РИА Новости" сообщила глава внешнеполитического ведомства самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова.

По данным нашей разведки, это около 120 тысяч единиц личного состава, то есть военнослужащих. Наталья Никонорова, глава МИД ДНР

Она также отметила, что в настоящее время Вооруженные силы Украины стягивают полученное от Запада вооружение к линии соприкосновения. По словам Никоноровой, уже было зафиксировано применение оружия НАТО в Донбассе.

Так, утверждает глава МИД, в населенном пункте Еленовка была обстреляна электрическая подстанция. Установлено, что для атаки использовались боеприпасы НАТО калибра 60 миллиметров, которые Украина раньше не применяла.

Никонорова призвала страны-гаранты Минских договоренностей пресечь поставки вооружения и принудить Киев к выполнению этих соглашений.

Ранее в Белом доме заявили об отказе США называть "российскую агрессию" на Украине неминуемой.

Фото: пресс-служба УНМ ДНР