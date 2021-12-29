Официальный представитель администрации американского президента Джо Байдена Джен Псаки заявила об отказе США называть российскую агрессию на Украине неминуемой. Чиновница во время регулярного брифинга с журналистами уточнила, что власти страны больше не используют этот термин для описания обстановки на государственной границе Москвы и Киева. Вашингтон принял решение быть осторожнее в своих высказываниях после призывов со стороны украинских коллег не сеять панику в обществе.
Мы прекратили использовать его, потому что... оно посылало сигнал, который мы не намеревались посылать – что будто бы мы знаем, что президент Путин принял решение….В большинстве случаев... он может вторгнуться в любое время
Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома
Напомним, что Запад и киевский режим в последнее время выражают обеспокоенности в связи с якобы усилением "агрессивных действий" российской стороной около границы Украины и РФ. В Кремле и МИД РФ не раз опровергали такие слухи. Москва заявила, что не собирается ни на кого нападать.
США ведут переговоры с экспортерами газа в Европу взамен российского.
Фото и видео: Белый дом
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