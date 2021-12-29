В Белом доме объяснили, что не хотят "сеять панику".

Официальный представитель администрации американского президента Джо Байдена Джен Псаки заявила об отказе США называть российскую агрессию на Украине неминуемой. Чиновница во время регулярного брифинга с журналистами уточнила, что власти страны больше не используют этот термин для описания обстановки на государственной границе Москвы и Киева. Вашингтон принял решение быть осторожнее в своих высказываниях после призывов со стороны украинских коллег не сеять панику в обществе.

Мы прекратили использовать его, потому что... оно посылало сигнал, который мы не намеревались посылать – что будто бы мы знаем, что президент Путин принял решение….В большинстве случаев... он может вторгнуться в любое время Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что Запад и киевский режим в последнее время выражают обеспокоенности в связи с якобы усилением "агрессивных действий" российской стороной около границы Украины и РФ. В Кремле и МИД РФ не раз опровергали такие слухи. Москва заявила, что не собирается ни на кого нападать.

США ведут переговоры с экспортерами газа в Европу взамен российского.

Фото и видео: Белый дом

