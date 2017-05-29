Премьер Польши обвинил Россию в причастности к миграционному кризису

По его словам, впервые за 30 лет безопасность государственных границ "жестко нарушается".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Россию в причастности к миграционному кризису на белорусско-польской границе. Об этом он заявил на заседании нижней палаты парламента Польши. Его слова приводит ТАСС

Моравецкий заявил, что впервые за 30 лет безопасность государственных границ "жестко нарушается". Он также отметил, что цель этих нарушений заключается в создании хаоса в Евросоюзе. Польский премьер считает, что Россия причастна к текущим событиям с миграционным кризисом.

Мы убеждены, что эти операции на восточной границе Польши являются частью широкой скоординированной операции, атаки войны нового типа, в которой люди используются как живые щиты. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Ранее Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на белорусско-польской границе

Видео: YouTube / Janusz Jaskółka