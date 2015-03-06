В Польше заявили о попадании в жилой дом ракеты с собственного F-16

Власти из Варшавы заявили о попадании в жилой дом ракеты с собственного самолета F-16 американского производства. Соответствующее заявление в интервью местному телеканалу TVN сделал министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк. Эксперт добавил, что согласно предварительным данным, все указывает на то, что в жилой дом в городе Вырыки Люблинского воеводства попала ракета, выпущенная из боевого воздушного судна, находящегося на вооружении страны.

По этому поводу обязательно будет сделано заявление. Все указывает на то, что это была ракета, выпущенная нашим самолетом в защиту Польши, в защиту Родины, в защиту наших граждан. И военные заявили, что покроют эти потери. Томаш Семоняк, министр-координатор спецслужб Польши

Ранее власти считали, что в здание влетел беспилотник. В публикации газеты Rzeczpospolita уточнили, что глава государства Кароль Навроцкий потребовал от национального правительства объяснений по ситуации.

Политолог объяснил, зачем Польша заговорила о бесполетной зоне над Украиной и как ответит Россия.

Фото: pxhere.com