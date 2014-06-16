В Польше заявили, что заинтересованы в сохранении консульств в России

Александр Квасневский

Варшава заинтересована в сохранении своих консульств в России. Соответствующее заявление сделал бывший президент республики Александр Квасневский. Иностранный эксперт выступил с сообщением в эфире местного Польского телевидения. Политик считает, что стране не следует высылать дипломатического представителя Москвы из польской столицы ради того, чтобы сохранить в российском городе своего посла. В противном случае между государствами произойдет понижение уровня дипломатических отношений.

Я бы к этому прибегал осторожно, ибо смысл дипломатии в готовности к переговорам даже в ситуациях крайне конфликтных. Посольства помогают людям даже тогда, когда страны находятся в состоянии непосредственной войны, а мы не находимся в состоянии войны с Россией. Александр Квасневский, экс-президент Польши

Экс-глава Польши добавил, что в России остаются граждане, которые работают там годами или обладают семейными узами. По мнению политика, этим полякам тоже нужна консульская поддержка. Александр Квасневский добавил, что властям страны не следует ставить все на одну чашу весов.

МИД Польши пригрозил "что-то сделать" с российскими активами.

Фото и видео: YouTube / TVP Info