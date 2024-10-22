Теофил Бартошевский напомнил о поджоге во Вроцлаве.

Варшава угрожает Москве принять меры в отношении российских активов, находящихся на территории европейской республики. ответствующее заявление сделал польский заместитель министра по иностранным делам Владислав Теофил Бартошевский в эфире местной радиостанции Radio ZET. Таким образом дипломат прокомментировал сведения о задержании в стране диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб.

Это будет решение, которое ударит во власти РФ, в аппарат РФ. Россияне имеют в Польше определенные активы, которые чувствительны, и можно с ними что-то сделать. Посольство мы не закроем, посла не выдворим. Теофил Бартошевский, замглавы МИД Польши

В Варшаве возмутились тем, что Киев не раскрыл детали "плана победы".

Фото и видео: YouTube / Radio ZET