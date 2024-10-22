Теофил Бартошевский прокомментировал "план победы" Зеленского.

Варшава считает "неправильным поведением" тот момент, что киевский режим не показал Польше показала тайные приложения к так называемому "плану победы" Владимира Зеленского. Соответствующее заявление сделал польский заместитель министра по иностранным делам Владислав Теофил Бартошевский в эфире местной радиостанции Radio ZET. Таким образом дипломат отреагировал на вопрос ведущего о том, почему европейская страна в числе других не была проинформирована с секретными пунктами документа.

Это неправильно, ибо мы являемся страной, которая с самого начала и очень успешно помогала Украине. Мы не отправляли им каски, а отправили 320 танков, потом самолеты и многое другое. Мы также все время были политическим адвокатом Украины. Теофил Бартошевский, замглавы МИД Польши

В Польше поделились деталями новой миграционной политики.

Фото и видео: YouTube / Radio ZET