Петр Наимский объяснил, посему Варшава не может включиться в проект на территории Калининградской области.

В Польше заявили, что присоединение Балтийской АЭС к энергосистеме страны невозможно по юридическим основаниям. Об этом журналистам местного Польского радио в эфире сообщил официальный представитель правительства по вопросам стратегической инфраструктуры в сфере энергетики.

Это просто невозможно. В нашем энергетическом праве есть положение о том, что присоединение АЭС к польской энергетической системе должно быть основано на утверждении, что она была построена в соответствии с польским правом. Петр Наимский, польский чиновник

Напомним, что польская частная энергетическая компания ZE PAK (комплекс электростанций Пятнув - Адамов - Конин) подтвердила потенциальную заинтересованность в инвестициях по строительству АЭС в Калининградской области. Заявление предприниматели сделали в начале июля. Они отметили, что участие местного капитала даст возможность энергетической связи с Варшавой. Партнером со стороны Польши может выступить венгерская энергетическая компания MVM. Эти данные предоставили журналисты с портала Polityka Insight со ссылкой на собственные источники.

Напомним, что создание Балтийской АЭС в Неманском районе Калининградской области началось в 2009 году. Проект выполняется по контракту между "Росатомом" и правительством региона. Ввод первого энергоблока планировался к сдаче в 2016 году, а второго - в 2018 году. Сроки строительства затягиваются.

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Видео: YouTube / Polskie Radio