Чубайс выступил против выдачи "зеленых сертификатов" промышленности

Специальный представитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс выступил против безвозмездной выдачи предприятиям "зеленых сертификатов", которые подтверждают потребление энергии из низкоуглеродных источников. Соответствующее письмо он направил вице-премьеру Александру Новаку, пишет издание "Коммерсант".
В своем обращении Чубайс отметил, что речь идет об АЭС, ГЭС и возобновляемых источниках энергии. Предполагается, что промышленность сможет использовать сертификаты в странах Евросоюза для снижения будущего углеродного налога по причине отсутствия комплексной нормативно-правовой базы.
Уже на этом исходном уровне очевидно, что безвозмездная передача сертификатов лишает производителей мотивации на рост выработки ВИЭ и снижение выработки парниковых газов.
Анатолий Чубайс, спецпредставитель президента РФ по вопросам устойчивого развития
По его мнению, безвозмездная выдача таких документов станет причиной отсутствия стремления у руководства промышленных предприятий к сокращению негативного воздействия на окружающую среду.
Ранее Чубайс рассказал о перспективах экспорта российского водорода. По его словам, Россия с предложениями по водороду поможет странам Евросоюза выполнить их обязательства по сокращению выбросов CO2.
Фото: pixabay.com
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