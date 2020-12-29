Чиновник рассказал, откуда Россия может получать дополнительный доход.

Анатолий Чубайс заявил о "грубейшей ошибке" из-за углеродного налога. Об этом специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития рассказал участникам Гайдаровского форума. Эксперт отметил, что Евросоюз планирует ввести корректирующий механизм в вопросе регулирования "зеленой сделки". Спикер считает, что РФ могла бы иметь доход, если бы ввела налог на углеродный след внутри государства.

Итог простой — ЕС вводит трансграничный углеродный налог, и российский бизнес будет платить. Будет платить. Только платить будет не своему правительству, а чужому Анатолий Чубайс, спецпредставитель президента РФ

Чиновник уверен, что Россия не смогла коммерциализировать то, что "можно и нужно было".

Чубайс назвал естественным основанное на рыночной экономике планирование.

Видео: YT / РАНХиГС