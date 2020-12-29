Спецпредставитель президента РФ выступил на Гайдаровской форуме.

Анатолий Чубайс назвал естественным основанное на рыночной экономике планирование для современного развитого государства. Об этом специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития рассказал участникам Гайдаровского форума.

Страновой план, государственный план, который не противоречит рыночной экономике, а основан на ней, разрабатывается в гармонии с ней, рыночная экономика дает инструменты для его выполнения - с моей точки зрения, это вполне нормальное, здравое, естественное явление. Скажу больше - страна без плана, без целевого видения - это вчерашняя страна, так уже неправильно Анатолий Чубайс, спецпредставитель президента России

Эксперт рассказал, что при руководстве страной коммунистами планирование являлось альтернативой рынку, но возвращение к такому формату работы было бы для страны в настоящее время катастрофой. Спикер добавил, что история необратима, как и рыночная экономика. Он добавил, что в этом смысле не существует рисков того, что Россия вернется обратно к плановой экономике.

Чубайс рассказал о разговоре с Путиным перед увольнением из "Роснано".

Фото: Piter.tv