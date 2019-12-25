Специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс считает, что занижение целевых показателей климатической политики будет ошибкой. Заявление сделал на пресс-конференции по итогам Международного форума "Сто лет электричества".
Он отметил, что РФ формирует собственную климатическую политику на несколько десятилетий вперёд.
Сейчас мы вступили в стадию, когда начали формироваться фундаментальные целевые параметры.
Анатолий Чубайс, специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития
Он отметил, что у такой модели есть стратегический риск.
Ранее Анатолий Чубайс положительно оценил рэп Ксении Собчак.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все