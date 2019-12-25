Он отметил, что у нынешней модели есть стратегический риск.

Специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс считает, что занижение целевых показателей климатической политики будет ошибкой. Заявление сделал на пресс-конференции по итогам Международного форума "Сто лет электричества".

Он отметил, что РФ формирует собственную климатическую политику на несколько десятилетий вперёд.

Сейчас мы вступили в стадию, когда начали формироваться фундаментальные целевые параметры. Анатолий Чубайс, специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития

Он отметил, что у такой модели есть стратегический риск.

Ранее Анатолий Чубайс положительно оценил рэп Ксении Собчак.