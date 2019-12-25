Чубайс рассказал о разговоре с Путиным перед увольнением из "Роснано"

Во время той встречи президент и предложил ему новую должность.

Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс рассказал о разговоре с Владимиром Путиным перед увольнением из "Роснано". Его слова приводит канал RTVI.

У меня был разговор с Владимиром Владимировичем, хотя все средства массовой информации отплясали на том, что он не встретился с Чубайсом. Анатолий Чубайс

Он рассказал, что во время той встречи президент и предложил ему новую должность. Чубайс в ответ попросил не делать его государствненым служащим.

Ранее Анатолий Чубайс считает, что занижение целевых показателей климатической политики будет ошибкой. Он отметил, что РФ формирует собственную климатическую политику на несколько десятилетий вперёд.