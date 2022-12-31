МегаФон установил систему мониторинга углеродными выбросами на Сахалине

МегаФон поможет климатическому центру Сахалинского государственного университета на основе big data отслеживать уровень поглощения и выбросов парниковых газов в прибрежно-морской зоне залива Анива в Охотском море. Предложенное цифровое решение позволит региону использовать полученные данные для формирования углеродного баланса Сахалина.

Оператор совместно с учёными университета реализуют экспериментальный проект на морском карбоновом полигоне*, в основе которого — мониторинг экосистемы "почва-вода-атмосфера", а также оценка природных углеродных выбросов.

В рамках сотрудничества МегаФон установил на полигоне систему из 12 автоматических постов наблюдения, подключённых к автономному питанию от солнечных батарей. Все они оборудованы приборами для определения концентрации углекислого газа и метана, а также сбора данных о погодных условиях. Дополнительно специалисты смонтировали два гидрологических датчика для отслеживания уровня воды в водоёмах прибрежной зоны.

Данные экомониторинга, которые учёные университета получают в режиме онлайн, они используют, чтобы проанализировать объём допустимого уровня выбросов и сформировать рекомендации для достижения углеродного баланса на острове.

Сахалинская область уверенно движется к достижению углеродной нейтральности за счёт внедрения лучших из доступных технологий на острове. Предприятия Сахалина не первый год активно работают над модернизацией оборудования, внедряют более экологичные технологии в производство. В то же время современные цифровые решения помогают учёным точнее оценивать текущую экологическую ситуацию на территории. Наш климатический эксперимент имеет не только научное, но и образовательное значение, практические результаты которого мы сможем наблюдать уже в следующем году. Андрей Саматов, министр экологии и устойчивого развития Сахалинской области

МегаФон участвует в разработках по экомониторингу в десятках регионов страны, сотрудничает со многими промышленными предприятиями. На Сахалине проект мониторинга парниковых газов мы реализуем совместно с областным министерством экологии и устойчивого развития. Решение, которое мы предложили, позволит сформировать в регионе "большие данные" для изучения природной способности поглощать углерод, что станет основой для разработки важнейших климатических проектов. Александр Калошин, директор департамента по национальным проектам МегаФона

Проект по достижению регионом углеродной нейтральности планируется реализовать на Сахалине до конца 2025 года.

*Карбоновый полигон — это территория с уникальной экосистемой, где университеты и научные организации разрабатывают меры контроля климатических активных газов. Всего в России на сегодняшний день действует 19 карбоновых полигонов, из них два — на Дальнем Востоке.

Фото: ГК Строитель