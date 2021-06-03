Чубайс рассказал о перспективах экспорта российского водорода

По его словам, РФ в будущем за счет экспорта водорода может сохранить статус великой энергетической державы.

Специальный представитель президента по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил, что РФ в будущем за счет экспорта водорода может сохранить статус великой энергетической державы. Об этом он сказал в ходе Петербургского международного экономического форума.

По его словам, Россия с предложениями по водороду поможет странам Евросоюза выполнить их обязательства по сокращению выбросов CO2.

То, что в России можно сделать по водороду, геополитически сопоставимо с тем, что сейчас делает Россия по углеводороду. Россия способна поставить задачу сохранения статуса великой энергетической державы с замещением экспорта углеводородов на экспорт водорода. Анатолий Чубайс, спецпредставитель президента по вопросам устойчивого развития

Он отметил, что в настоящее время газотранспортная система может использовать до десяти процентов пропускных мощностей для транспорта водорода.

Также Чубайс считает, что особой проблемой для будущего развития России является изменения климата. По его мнению, исходя из этих условий, всю экономику РФ необходимо поменять.

Ранее Силуанов допустил, что спрос нефть не восстановится на доковидный уровень.

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