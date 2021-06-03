Силуанов допустил, что спрос нефть не восстановится на доковидный уровень

Глава Минфина также отметил, что в мире идет тенденция на «озеленение» экономики.

Мировой спрос на нефть может не восстановиться до уровня 2019 года. Как рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов сессии ПМЭФ "Российская экономика: от антикризисной повестки к устойчивому развитию".

У нас треть всех доходов формируются за счет базовых нефтегазовых доходов, остальные поступления идут в ФНБ. Поэтому, безусловно, мы понимаем, что тот мировой спрос на нефть, который был, предположим, там в 2019 году, может и не восстановиться. Антон Силуанов, министр финансов

Глава ведомства также отметил, что в мире сейчас идет тренд на "озеленение" экономики. России нужно подстраиваться к этим тенденциям.

Со 2 по 5 июня в Северной столице проходит Петербургский международный экономический форум. В этом году ПМЭФ проводят в очном формате.

Ранее в рамках ПМЭФ лава Банка России Эльвира Набиуллина объяснила, что мешает экономическому росту

Видео: ПМЭФ-2021