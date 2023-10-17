В Польше заявили, что правительство должна сформировать победившая на выборах партия

Анджей Дуда рассказал об итогах выборов в Сейм.

Новое польское правительство должна сформировать получившая большинство голосов на прошедших выборах партия "Право и справедливость" (ПиС). Такое заявление перед местными журналистами сделал президент республики Анджей Дуда, представляющий эту же политическую структуру. Ранее СМИ уточнили, что правящая партия во главе с Ярославом Качиньским заняла первое место на проведенных в стране выборах, но и голосов оказалось недостаточно для получения большинства в парламенте. У трех оппозиционных движений будет в совокупности больше половины мандатов. Этот показатель позволяет им претендовать на формирование кабинета министров.

Обычаем в Польше до сих пор было, что победившая партия получала мандат для того, чтобы сформировать правительство. Не думаю, что сейчас что-то изменилось. Это сегодня моя позиция. Анджей Дуда, президент Польши

В соответствии с Конституцией Польши, на первом заседании нового состава Сейма действующее правительство республики уйдет в отставку. Мероприятие запланировано на 14 ноября. В течение следующих двух недель глава государства проведет с политиками консультации по назначению нового премьер-министра и правительства.

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Фото и видео: YouTube / Wirtualna Polska