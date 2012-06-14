СМИ: неизвестный забрался на памятник в Варшаве и угрожает устроить взрыв

С злоумышленником разговаривает переговорщик от полиции.

В центре польской столицы неизвестный мужчина влез на памятник жертвам смоленской катастрофы и грозит устроить взрыв. Соответствующее заявление сделали местные журналисты. В публикации издания "Виртуальная Варшава" говорится о том, что неподалеку от места инцидента располагается гостиница, в которую прибыли правоохранительные органы с оружием в руках. Дополнительно известно, что на локации около монумента появился переговорщик.

Напомним, что памятник на площади Пилсудского возведен в память о крушении самолета с польской государственной делегацией под Смоленском. Трагедия произошла 10 апреля 2010 года. В ней погибли президент Польши Лех Качиньский и ряд ведущих политиков из правящей партии "Право и Справедливость". Сегодняшний день в европейской стране является "днем тишины" перед выборами в парламент.

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Фото и видео: Telegram / Раньше Всех. Ну почти