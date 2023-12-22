Анохин: мост в Вязьме, где рухнули шесть пролетов, намерены разобрать полностью

Глава Смоленской области раскрыл планы по строительству новой переправы на месте разрушенной.

Шесть из семи пролетов путепровода разрушились в Вязьме Смоленской области. В настоящее время региональные власти планируют полностью разобрать конструкции моста, а затем построить на его месте новый объект. Соответствующее заявление в ходе общения с журналистами сделал местный губернатор Василий Анохин. Чиновник добавил, что сотрудники компании подрядчика находятся на месте происшествия, определяется стоимость восстановительных работ. После этого специалисты займутся демонтажем.

Фактически мост надо полностью будет разобрать, разрезать. По сути, нужно новый готовить проект, потому что этот мост уже восстанавливать никакого не имеет смысла. По сути, новое строительство. Василий Анохин, глава региона

Первую стойку опоры эстакады Большого Смоленского моста забетонировали в Петербурге.

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