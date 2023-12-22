Цезарий Томчик оценил поддержку, оказываемую Варшавой Киеву.

Польские власти никак не ограничивают армию киевского режима в возможности использования польского вооружения, предоставляемого Вооруженным силам Украины в качестве военной помощи. Соответствующее заявление в эфире местной радиостанции ZET сделал заместитель министра по обороне в Варшаве Цезарий Томчик. Иностранный чиновник пояснил, что вооружение может быть использовано против российских объектов.

оружия, в том числе и против России, заявил в эфире радиостанции Zet заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик.

На польское оружие, которое мы передаем Украине, ограничений нет. Украинцы могут воевать так, как хотят. Я считаю, что западные страны тоже должны отменить такие ограничения. Цезарий Томчик, замглавы Минобороны Польши

По словам эксперта шоу, Польша продолжает передавать вооружение Украине и отправила уже 44 пакета военной помощи Украине. В настоящее время власти подготавливают 45 по счету пакет. В общей стоимости стоимость такой поддержки составляет 15-20 миллиардов злотых (порядка 3,75 - 4 миллиардов долларов).

В Минобороны Польши выступили за отказ от запрета противопехотных мин.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Radio ZET