В Минобороны Польши выступили за отказ от запрета противопехотных мин

Павел Залевский презентовал личное мнение о защите Польши на границе.

Заместитель польского министра по национальной обороне Павел Залевский высказался за восстановление арсенала противопехотных мин в европейской армии, а также за выход Варшавы из Оттавской конвенции, которая запрещает стране применение и накопление таких видов снарядов. Соответствующее заявление местный чиновник сделал в эфире радиостанции RMF24. Гость шоу добавил, что говорит о личной точке зрения.

Я - сторонник выхода из Оттавской конвенции, я - сторонник накопления противопехотных мин на наших военных складах. Павел Залевский, замглавы Минобороны Польши

На днях премьер-министр республики Дональд Туск заявил общественности о том, что власти в Варшаве не рассматривают выход из Оттавской конвенции. Дополнительно политик подтвердил информацию о том, что администрация не собирается устанавливать противопехотные мины на государственной границе с Россией и Белоруссией в рамках своей программы "Восточный щит". Незадолго до этого об отсутствии у Польши стремления минировать восточную границу писала газета Rzeczpospolita со ссылкой на собственные источники в МИД и Минобороны.

Госдеп не стал комментировать заявления Дуды о ядерном оружии в Польше.

Фото и видео: YouTube / RMF24