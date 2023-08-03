В Польше утверждают, что ее границу нарушили вертолеты охраны Лукашенко

Влодимеж Цимошевич считает, что Варшава закрывает глаза на системные проблемы с национальной безопасностью.

Бывший польский премьер-министр, действующий европейский депутат Влодимеж Цимошевич в эфире местной радиостанции RFM FM заявил о том, что вертолеты, которые, как заявляли в Варшаве, якобы нарушили государственную границу Варшавы, на самом деле принадлежат охране президента Белоруссии Александра Лукашенко. Политик не стал уточнять, откуда именно он получил такие сведения.

Эти вертолеты были опознаны. Они принадлежат охране Лукашенко. Лукашенко приехал в это время в свою резиденцию на территории Беловежской пущи. Он находится в селе Вискуле, в семи километрах от границы. Еще ближе к границе, в двух километрах от нее, находится его любимое озеро. Влодимеж Цимошевич, экс-премьер Польши

Экс-глава польского правительства уточнил, что ситуация с вертолетами могла быть "осознанным действием". Влодимеж Цимошевич при это не исключает, что речь идет о некой случайности. По словам политика, безопасность польского воздушного пространства имеет системные проблемы, хотя власти страны и пытаются доказать гражданам обратное.

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Фото и видео: YouTube / RMF24