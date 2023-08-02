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МИД Польши отметил ухудшение отношений с Украиной из-за заявлений Киева

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Павел Яблоньский оценил высказывания должностных лиц в Киеве.

Отношения между Киевом и Варшавой сейчас "не самые хорошие" из-за высказываний официальных представителей украинских властей. Соответствующее заявление эфире местной радиостанции RMF FM сделал заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский. Чиновник ответил на вопрос СМИ о предстоящей встрече с сотрудниками посольства киевского режима.

Разговор будет честным и конкретным. Как всегда. Мы передадим наши оценки того, как выглядят сегодня наши отношения, которые, к сожалению, из-за высказываний некоторых представителей властей Украины в последнее время не самые хорошие. Никто этого не скрывает.

Павел Яблоньский, замглавы МИД Польши

Дипломат пояснил, что на Украине появились "определенные эмоции". Варшава с пониманием относится к этому явлению, так как понимают, что страна находится под угрозой. Однако Павел Яблоньский добавил, что Киев не может таким образом относиться к своим международным союзникам  и партнерам.

Минобороны Польши назвало ситуацию с белорусскими вертолетами провокацией.

Фото и видео: YouTube / RMF24

Теги: мид, павел яблоньский, польша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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