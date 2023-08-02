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Минобороны Польши назвало ситуацию с белорусскими вертолетами провокацией

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Войчех Скуркевич рассказал о готовности ответа со стороны Варшавы на потенциальные угрозы.

Польское военное ведомство назвало "провокационными" действия белорусских вертолетов на государственной границе.  Соответствующее заявление в эфире местного "Польского радио" сделал заместитель главы министерства по обороне Войчех Скуркевич. Чиновник добавил, что подобные инциденты не должны происходить из-за своей опасности. Если ситуация будет накаляться, то действия Варшавы будут адекватными потенциальной угрозе.

Без сомнения, это провокационные действия, нацеленные на восточный фланг НАТО и Польши. Мы, конечно, сообщили об этом инциденте штаб-квартире НАТО. Вчера состоялось заседание комитета по вопросам безопасности. Выданы распоряжения для ВС.

Войчех Скуркевич, замглавы Минобороны Польши

В США прокомментировали утверждения Варшавы о нарушении Белоруссией границы Польши.

Фото и видео: YouTube / PolskieRadio24_pl

Теги: белоруссия, войчех скуркевич, госграница, мид, минобороны, польша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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