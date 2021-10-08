Варшава приняла верховенство местной Конституции над правом ЕС.

В Польше у здания Конституционного суда прошла акция протеста. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей". По данным информационного агентства, накануне вечером инстанция приняла решение о верховенстве республиканской Конституции над правом и законом, обозначенным Европейским союзом. Еще в марте текущего года с таким намерением с народу обратился премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Протестующие из оппозиционных партий вышли на аллею Шуха. Они потребовали отставки представителей КС Польши, а также привлечения судей к дисциплинарной и уголовной ответственности. В руках у активистов были флаги страны и ЕС. На плакатах они нецензурно ругали власть. Также участники митинга принесли с собой звуковую аппаратуру, чтобы их было громче слышно на улице.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости

