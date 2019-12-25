В Польше у границы с Белоруссией замечена бронетехника США

Машины двигаются около КПП Бобровники.

В Польше у государственной границы с Белоруссией замечена бронированная американская техника. Местные интернет-пользователи начали активно публиковать в своих социальных сетях фотографии и видеозаписи перемещения большой колонны боевых машин по территории. Известно, что данная техника находится вблизи пограничного пункта Бобровники.

Напомним, что указанный пограничный пункт находится в трех километрах от белорусской границы. Территория пересекается в районе Гродненской области. Очевидцы заметили, что бронированная колонна далеко не первая, которая двигается вдоль рубежей с Минском. Жители региона смогли распознать армейские грузовики, бронетранспортеры и броневики.

Эксперты полагают, что передвижение боевых машин по Польше связано с недавно анонсированными военными маневрами.

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