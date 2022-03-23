"Союз-2.1а" стартовала с Плесецка со знаком Z на обтекателе

Ракета-носитель несла на себе спутник "Меридиан".

Российская ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Плесецк со знаком Z на головном обтекателе. Такое заявление сделали представители министерства обороны в собственном Telegram-канале. В ведомстве напомнили о том, что буква "Z" стала одним из символов, так как именно ей обозначается часть военной техники ВС РФ на Украине.

Напомним, что запуск "Союза" с космическим аппаратом "Меридиан" на борту был выполнен во вторник в 15:48 по московскому времени с космодрома Плесецк ракетой-носителем "Союза-2.1а". Спустя девять минут после старта от ракеты штатно отделилась головная часть в составе "Фрегата" и спутника "Меридиан".

В Пентагоне заявили об отсутствии смысла применения ВС РФ гиперзвукового оружия на Украине.

Видео: Минобороны России