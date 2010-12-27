В Польше тела двух украинцев нашли в холодильнике для фруктов

В Польше тела двух граждан Украины обнаружили в бескислородной камере для хранения фруктов.
Издание rmf24, сообщает, что в польском городе Sadkowice в бескислородном холодильнике для хранения фруктов обнаружены тела двух граждан Украины 28 и 46 лет. Нахождение в этой камере смертельно опасно. По какой причине мужчины оказались в этой камере, неизвестно.
Тела погибших с предосторожностями вытащены наружу пожарными. Полиция разбирается со случившимся. Расследование по этому делу ведет Прокуратура и Служба в Раве-Мазовецкой.
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Фото: rmf24
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