В Польше тела двух украинцев нашли в холодильнике для фруктов

Причина и обстоятельства смерти украинских граждан в бескислородной камере не выяснена.

В Польше тела двух граждан Украины обнаружили в бескислородной камере для хранения фруктов.

Издание rmf24, сообщает, что в польском городе Sadkowice в бескислородном холодильнике для хранения фруктов обнаружены тела двух граждан Украины 28 и 46 лет. Нахождение в этой камере смертельно опасно. По какой причине мужчины оказались в этой камере, неизвестно.

Тела погибших с предосторожностями вытащены наружу пожарными. Полиция разбирается со случившимся. Расследование по этому делу ведет Прокуратура и Служба в Раве-Мазовецкой.

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Фото: rmf24