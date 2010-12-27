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В Польше тела двух украинцев нашли в холодильнике для фруктов
Сегодня, 9:42
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MShaffter

В Польше тела двух украинцев нашли в холодильнике для фруктов

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Причина и обстоятельства смерти украинских граждан в бескислородной камере не выяснена.

В Польше тела двух граждан Украины обнаружили в бескислородной камере для хранения фруктов.

Издание rmf24, сообщает, что в польском городе Sadkowice в бескислородном холодильнике для хранения фруктов обнаружены тела двух граждан Украины 28 и 46 лет. Нахождение в этой камере смертельно опасно. По какой причине мужчины оказались в этой камере, неизвестно. 

Тела погибших с предосторожностями вытащены наружу пожарными. Полиция разбирается со случившимся. Расследование по этому делу ведет Прокуратура и Служба в Раве-Мазовецкой.

Сегодня ранее: В Лондоне охранник магазина поймал на краже 4х школьниц и надругался над ними.

Фото: rmf24 

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости, События на Украине,

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