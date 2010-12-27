В Лондоне охранник магазина изнасиловал 4 школьниц из-за кражи

Охранник припугнул школьниц, что расскажет о краже родителям, тем самым принудил их к сексу.

В Лондоне 27-летний охранник изнасиловал 4-летних несовершеннолетних школьниц в магазине.

Охранник магазина Primark Store в Лондоне поймал на краже вещей 4х 15-летних школьниц и воспользовался ситуацией на свой лад, сообщает Daily Mail. Девушки предлагали возместить ущерб деньгами, отработать в магазине, но мужчину интересовало совсем другое. Мужчина не оформил соответствующие документы, и угрозой, что сдаст девушек в полицию и сообщит родителям, изнасиловал школьниц.

Изобличили мужчину другие охранники, которые обнаружили в подсобке использованные презервативы. Одна из девочек позднее призналась, что насильник не оставил им выбора. К слову сказать, охранник ловко использовал "слепые зоны", и сам факт насилия не попал в поле зрения камер.

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Фото: Daily Mail