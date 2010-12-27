Сбившая "пьяного мальчика" вышла на свободу

Отец погибшего мальчика прокомментировал освобождение убийцы его сына.

11 ноября женщина, сбившая насмерть ребенка, вышла на свободу.

Трагедия произошла в одном из дворов Балашихи 23 апреля 2017 года. 6-летний мальчик возвращался с прогулки с дедушкой, когда его сбила Ольга Алисова. Женщина не предпринимала экстренного торможения, переехала мальчика передними и задними колесами и протащила по дороге около 10 метров. От полученных травм мальчик скончался на месте.

Общественный резонанс вызвал тот факт, что в крови ребенка ошибочно обнаружили алкоголь в количестве 2,7 промилле. Женщину суд признал виновной и отправил в колонию-поселение на 3 года, а также присудил выплатить семье сбитого ребенка 2,5 миллиона рублей компенсации плюс 61,5 тысячу рублей, которые семья потратила на похороны.

10 месяцев исправительных работ назначил суд судмедэксперту, который допустил ошибку и "нашел" в крови 6-летнего ребенка алкоголь. Клейменов не согласился и подал апелляцию. В результате сроки давности по делу прошли и судмедэксперта освободили от наказания.

11 ноября вышла на свободу из колонии и Ольга Алисова. Женщина 2 раза подавала на УДО, но ей было отказано, так как выплаты были перечислены в незначительном объеме. Алисова вышла на свободу, отбыв весь 3-летний срок, так как пребывание в СИЗО приравнивается день за два в колонии. Фактически женщина пробыла за колючей проволокой чуть более 2 лет и 4 месяцев, с 6.07.2017 по 11.11.2019.

Отец сбитого мальчика считает, что война еще не окончена, и он не успокоится, пока все виновные в гибели его сына не понесут должного наказания.

Фото:ВКонтакте