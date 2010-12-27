В Кракове ребенок родился через 56 дней после смерти матери

У пациентки констатировали смерть мозга. В течение восьми недель врачи поддерживали жизнедеятельность организма женщины.

В польском городе Кракове женщина родила ребенка спустя 56 дней после смерти мозга. Об этом сообщило издание Gazeta Krakowska.

На двадцатой недели беременности женщина попала в Университетскую больницу Кракова с неуточненным диагнозом. Медики подозревали у нее либо разрыв аневризмы сосудов головного мозга, либо разрыв гемангиомы, она была в тяжелом состоянии. Женщине в срочном порядке сделали нейрохирургическую операцию, однако ей становилось все хуже.

Через сутки у пациентки констатировали смерть мозга. В течение восьми недель врачи поддерживали жизнедеятельность организма женщины и затем сделали кесарево сечение. Ребенок (девочка) появилась на свет в феврале, она весила 1,3 килограмма и провела следующие пять месяцев в больнице. Сейчас она живет с отцом, с ней все в порядке

На следующий день после кесарева сечения медики провели анализ мозга матери и пришли к выводу, что мозговой ствол давно умер. Врач отметил, что за 27 лет работы это третий подобный случай, но ребенка спасли впервые.

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